Siemens: Da wird so manchem Aktionär mulmig zumute!

Als die Siemens-Aktie im Juli zunächst an der 50-Wochenlinie und wenig später auch an der 50-Tagelinie bei 102,54 Euro scheiterte, dürfte manchem charttechnisch versierten Anleger bereits mulmig zumute gewesen sein. In der Zwischenzeit haben sich diese unguten Gefühle und auch die mit ihnen verbundene Ahnung von fallenden Kursen deutlich bestätigt.

Die Aktie fällt seit drei Tagen deutlich zurück. Sie hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



