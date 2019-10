Siemens: Da werden Investoren sofort hellhörig!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens befindet sich aktuell in einer massiven Umstrukturierung des gesamten Konzerns. So wird der Zugbereich an Alstom verkauft. Auch Beteiligungen an der Schwerindustrie fallen im Zuge des Konzernumbaus weg.

Siemens will sich zu einem reinen Technologiegiganten wandeln. Da werden fundamental orientierte Investoren hellhörig. Denn bei einem Technologiekonzern sind die Bewertungen einfach höher als bei einem Mischunternehmen.



