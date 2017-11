Siemens-Betriebsräte mit eigenen Ideen für Berliner Werke

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BERLIN (dpa-AFX) - Siemens -Betriebsräte aus Berlin und Vertreter der IG Metall stellen am Freitag (10.00 Uhr) eigene Konzepte für die Werke des Elektrokonzerns in der Hauptstadt vor.



Es gebe "gute und wirtschaftliche Alternativen" zu den Kürzungsplänen des Siemens-Vorstands, hieß es bei der Gewerkschaft. Siemens will in einer Woche konkret bekanntgeben, wo Arbeitsplätze gestrichen und möglicherweise Standorte aufgegeben werden sollen. Vor allem die Kraftwerkssparte dürfte betroffen sein - und damit auch Berliner Fabriken. Siemens leidet unter der schwachen Nachfrage nach großen Gasturbinen. Berlin ist mit 11 600 Mitarbeitern der größte Produktionsstandort des Münchner Konzerns./brd/DP/stb