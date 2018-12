Siemens: Beginn des neuen Aktienrückkauf-Programms! 

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Mit Beginn der neuen Handelswoche hat auch das neue Aktienrückkauf-Programm der Siemens AG begonnen. Dieses Programm war laut Angaben von Siemens am 5. November 2018 vom Vorstand beschlossen worden (der Aufsichtsrat hatte zwei Tage später zugstimmt) und es hat am 3. Dezember begonnen. Und so sehen die Details des neuen Siemens Aktienrückkauf-Programms aus: Den Angaben zufolge soll das Programm recht lange ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.