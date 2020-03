Siemens: Die Bären sind vermutlich noch nicht fertig!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Auch die Siemens-Aktie hat in der vergangenen Woche dramatisch an Wert verloren. Der Kurs kippte, nachdem er am 16. Dezember bei 119,90 Euro ein Hoch ausgebildet hatte, zunächst langsam weg. Ende Januar beschleunigte sich die Abwärtsbewegung im Anschluss an den Bruch des 50-Tagedurchschnitts.

Versuche der Bullen, den Abverkauf zu stoppen, scheiterten auf dem Hoch vom 29. Oktober bei 105,86 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung