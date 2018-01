Siemens: Ausbruch gelungen – jetzt kommt es auf die Anschlusskäufe an!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens ist zuletzt massiv nach oben geschossen. Die Aktie befindet sich auch weiterhin auf dem Weg gen Norden, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die Kursbewegungen in den Sitzungen seit Jahresanfang. Gewinne von 15 % oder mehr scheinen auch in kürzerer Zeit nunmehr möglich zu sein. Im Einzelnen: Die Aktie legt am heutigen Dienstag bis in den Nachmittag hinein um fast 1 % zu und konnte in den vergangenen Tagen insgesamt bereits ein Plus von 4 % für sich verbuchen. Damit hat sich charttechnisch im übergeordneten Bild eine kleine Wende eingestellt. Schließlich hatte der Wert zuvor einen Abwärtstrend eingeleitet, der allerdings nicht wie befürchtet auf 100 Euro zurückführte. Vielmehr kam es am 10. August 2017 zu einem heute noch gültigen 1-Jahres-Tief bei 108,44 Euro. Der Abstand beläuft sich nun auf 11 %. Das Kursziel liegt nun in Ermangelung an Widerständen allerdings bereits bei 125,10 Euro, dem bisherigen 6-Monats-Hoch vom 1. November 2017. 133,09 Euro als das Allzeithoch vom 26. April 2017 warten ebenso auf den Wert. Darüber wäre sogar der Weg frei für deutlich höhere Kursgewinne. Es gäbe dann keine Widerstände mehr.

Neue Nachrichten, die die Aktie tatsächlich beeinflussen könnten, gab es nicht. Allenfalls die Beschwerde von Siemens über eine U-Bahn-Auftragsvergabe in den USA. Diese Beschwerde wird jetzt geprüft. Unter den fundamental orientierten Analysten sind 55 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten und 20 % verkaufen den Wert.

Technische Analysten: Spannung pur!

Technische Analysten sind indes der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Nun wurde der GD200 überwunden – wenngleich auch knapp. Dies ist ein frisches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.