Siemens: Auf allen Linien!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nein, auch für Siemens war die Woche an der Börse alles andere als ein Erfolg. Von noch mehr als 92 Euro am Montag ging es im Verlaufe der fünf Handelstage hinab auf 87,16 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag. Dabei hatte die Schweizer Großbank UBS die Siemens-Aktie am Mittwoch bei einem Kursziel von 127 Euro noch explizit zum Kauf empfohlen. Dies nutzte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung