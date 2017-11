Siemens Analyse: Aktie Nach Zahlen unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Anleger hatten insgesamt mit einem besseren Zahlenwerk bei Siemens gerechnet und die Aktie dementsprechend in den frühen Handelsstunden mit einem Kursabschlag von derzeit 2,64 Prozent auf den letzten Platz in Dax-Index degradiert. Der Konzern muss nämlich einen dicken Ergebnisrückgang verkraften und präsentiert sich entsprechend. Besonders das Industriegeschäft hinterließ tiefe Kratzer in der Bilanz, aber auch die Energiewende macht dem Unternehmen schwer zu schaffen. Obwohl die Aktie nicht gerade weit weg von den Jahreshochs von 133,50 Euro aus Februar dieses Jahres notiert, könnten die durchwachsenen Zahlen noch für weitere Abgaben sorgen. Besonders bitter ist die unerwartete Auflösung einer hoffnungsvollen bullische Flagge, die in den letzten Handelstagen am wichtigen Widerstandsniveau des 61,8 % Fibonacci-Retracements etabliert worden ist. Denn mit dem aktuellen Rückfall des Wertpapiers wurde zugleich ein sogenanntes Island-Gap aufgestellt und belastet aus technischer Sicht die Aktie von Siemens schwer.

Der verpatzte Ausbruch aus der bullische Flagge gepaart mit einem Island-Gap im Donnerstagshandel könnten unterhalb der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 118,00 Euro jetzt für weitere Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer zunächst bis in Bereich von 115,45 Euro sorgen. Unterhalb der Oktobertiefs von 115,05 Euro ist mit einem weiteren Kursrückgang der Siemens-Aktie an die Augusttiefs von 108,00 Euro zu rechnen und kann entsprechend auf der Short-Seite nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich verständlicherweise aber noch oberhalb von 120,00 Euro gemessen am Basiswert aufhalten. Positiv präsentieren dürfte sich das angeschlagene Chartbild allerdings erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über die letzten größeren Hochs von 125,95 Euro. In diesem Fall könnte sogar ein Rücklauf zurück an Jahreshochs von 133,50 Euro starten. Ob dies vor dem Hintergrund der schwachen Quartalszahlen gelingt, bleibt aber umstritten.

