Siemens: Mit Alibaba an die Weltspitze!

Am Montag haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zur mittlerweile fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultation in Berlin getroffen. Hauptthema war selbstredend der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der derzeit die Welt in Atem hält.

Siemens schließt Kooperation mit Alibaba

Neben jener für die Weltwirtschaft maßgeblichen Angelegenheit ging es bei dem Treffen aber auch um die Unterzeichnung von bilateralen Wirtschaftsverträgen

Ein Beitrag von Marco Schnepf.