Siemens: Alarmstimmung im Bullenlager

Der Tanz in den Mai wurde bei der Siemens-Aktie in diesem Jahr ein Bärentanz, denn den Verkäufern ist es am Donnerstag gelungen, die Aktie, die zur Eröffnung ein Hoch bei 88,99 Euro ausgebildet hatte, bis zum Nachmittag wieder auf ihre 50-Tagelinie zurückfallen zu lassen.

Der gleitende Durchschnitt bei 84,85 Euro war im Grunde der Schlusskurs, der bei 84,68 Euro ausgebildet ...



