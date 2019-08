Siemens: Aktionären bereitet nur eine Sache Freude!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Das hat gesessen! Die Siemens Aktie ist bereits in der vergangenen Woche stark gesunken und hat damit eine schwache Kursentwicklung an den Tag gelegt. Die Daten zur Industrieproduktion dürften nun wieder auf den Kurs gedrückt haben. Deutschland befindet sich in einer technischen Rezession. Wie geht es nun mit Siemens weiter? Können das Auslandsgeschäft und Einsparungen den Aktienkurs noch retten?



