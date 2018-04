Siemens-Aktie: Das sollten Sie unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

Siemens hat am Donnerstag ein unglaublich wichtiges und starkes Kaufsignal an den Markt gebracht. Der Titel konnte sich um gleich mehr als 3 % nach oben schieben. Damit ist aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Aufwärtssignal gesetzt worden, das sogar zu Kursgewinnen bis zu etwa 125 Euro führen kann. Im Detail: Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht an sich im Abwärtstrend. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.