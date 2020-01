Siemens Aktie: Der richtige Ort!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Siemens-Vorstand stand in den vergangenen Tagen/Wochen ja in der Öffentlichkeit durchaus etwas unter Druck. Was ein richtiger Ort zum Vortragen von Kritik – ob berechtigt oder nicht, liegt oft im Auge des Betrachters – sein könnte: Die kommende Hauptversammlung des DAX-Konzerns. Denn diese ist bereits am 5. Februar. Das liegt daran, dass bei Siemens das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



