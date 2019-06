Siemens: Aktie kann nach positivem Analystenkommentar zulegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie befand sich zuletzt in einer bärischen Verfassung. Am 17. Mai wurde ein neues 6-Monats-Hoch bei 108,79 Euro markiert, doch die in diesem Bereich verlaufende Widerstandszone vermochten die Anleger bislang nicht zu überwinden. Ende letzter Woche kam der Kurs bis auf 100,90 Euro zurück. Der Auftakt in die neue Woche verläuft dagegen erfreulicher, die Aktie kann wieder etwas zulegen. Rückenwind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



