Siemens Aktie: Das ist die Vision!

Die Aktie von Siemens hat sich an einem insgesamt schwachen Börsentag am Montag ganz wacker geschlagen: Mit einem deutlichen Abschlag von vier Prozent in den Handel gestartet, stand bei den Papieren des Technologiekonzerns bis zum Xetra-Handelsschluss nur noch ein kleines Minus von 0,7 Prozent auf 97,87 Euro. Auch darüber hinaus gab man sich bei Siemens feierlich: Zum Wochenstart sprach die Presseabteilung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



