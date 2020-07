Siemens Aktie: Die gute Nachricht vorab!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nach ihrem bösen Absturz Mitte des Vormonats hat sich die Aktie von Siemens wieder ganz ordentlich berappelt. Vom zwischenzeitlichen Tiefststand bei 94,81 Euro am 15. Juni haben die Papiere des Technologie-Konzerns wieder 14 Prozent gutgemacht, 108,00 Euro standen bei Siemens am Dienstagvormittag kurzzeitig wieder auf dem Kurszettel. Bevor der Konzern am Donnerstag seine erste virtuelle Hauptversammlung abhalten wird, gab es eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung