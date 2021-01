Siemens Aktie: Ein großer Schritt in die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens hat ihren Lauf aus der vergangenen Woche nicht in die neue Börsenwoche herüberretten können: Nachdem die Papiere des Technologie-Konzerns aufgrund bemerkenswerter Quartalszahlen am Freitag auf mehr als 132 Euro nach oben gezogen waren, gab die Siemens-Aktie am Montag deutlich ab. Kurz vor Xetra-Handelsschluss stand bei einem Kurs von 129,10 ein Minus von fast drei Prozent zu Buche. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung