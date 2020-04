Siemens Aktie: Auch eine Lösung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nach einem guten Wochenstart, als es für die Aktie von Siemens deutlich von noch 76,28 Euro am Freitag auf bis zu 86,51 Euro aufwärts ging, sind die Papiere des Technologiekonzerns am Mittwoch im frühen Handel wieder etwas abgefallen. In den ersten beiden Handelsstunden ging es mit der Siemens-Atkie wieder zurück auf 82,25 Euro. Aus dem operativen Geschäft gibt es derweil Neuigkeiten: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung