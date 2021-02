Siemens-Aktie: Der doppelte Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Die Börsenwoche war für die Siemens-Aktie quasi ein Nullsummenspiel: Stets pendelten die Papiere des Technologiekonzerns um die Marke von 130 Euro. Am Freitagvormittag notierten die Anteilsscheine nach minimalem Aufschlag im Xetra-Handel bei rund 130,20 Euro – in etwa das Kursniveau vom Wochenanfang. Aus dem operativen Geschäft allerdings gab es in dieser Woche von einer Siemens-Tochter gleich zwei gute Nachrichten. MaaS-Plattform für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!