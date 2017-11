Siemens: Aktie auf dem Prüfstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens konnte gestern wieder etwas hinzugewinnen und so den Verlust vom Mittwoch kompensieren. Die Aktie befindet sich seit Anfang August aus Sicht charttechnischer Spezialisten in einem Aufwärtsmarsch. Dennoch sind die Kurse nach dem Aufgalopp bis zu 125 Euro zuletzt wieder etwas nach unten gerutscht. Charttechnische Analysten bewerten dies als problematisch. Denn das charttechnische Bild ist nunmehr bestenfalls neutral. Wirtschaftlich könnte beispielsweise das Drama in Venezuela mit einem drohenden Bankrott des Staates die Stimmung verhagelt haben. Seit Tagen warten deutsche Unternehmen darauf, das Risiko von Einnahmeausfällen endlich beurteilen zu können. Innerhalb einer Woche war es nun bereits um fast 5 % nach unten gegangen. Damit hat die Aktie von Siemens auch die bisher aufgelaufenen Gewinne des zurückliegenden Monats wieder aufgezehrt. Und auch mit Blick auf das bisherige Jahr 2017 notiert die Aktie nun wieder knapp im Minus.

Fundamental orientierte Analysten haben dies offenbar schon geahnt. Immerhin sind nur noch 40 % der Experten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 60 % wollen derzeit „halten“, während niemand „verkauft“. Die Stimmung trübt sich ein. Chartanalysten sind der Meinung, dass nun das 6-Monats-Tief bei 108,44 Euro vom 10. August und darunter sogar das 1-Jahres-Tief bei 105,69 Euro vom 2. Dezember 2016 drohen könnten.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Technische Analysten verorten die Aktie von Siemens im Abwärtstrend. Die Distanz zum GD200 beträgt allerdings nur gut 3 %. Immerhin konnte nun der GD100 zurückerobert werden. Es geht also momentan sehr knapp zu. Alles ist möglich!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.