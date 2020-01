Siemens Aktie: Die andere Sicht auf die Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens hält trotz den Einwänden der Klimaschützer an der Beteiligung an einem australischen Kohleminen-Projekt fest. Für Bewegungen wie Fridays for Future (FFF) eine untragbare Situation, weshalb die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer sogleich Demonstrationen gegen den deutschen Großkonzern ankündigte – übrigens auch auf der anstehenden Hauptversammlung Anfang Februar.

CDU-Politikerin spricht von „neokolonialistischem Stil“

Eine konträre Sicht der Dinge legt nun der Wirtschaftsrat der CDU ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung