Siemens-Aktie: Zum Zug gekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nachdem die Aktie von Siemens am Mittwoch im Xetra-Handel kurzzeitig auf 133,42 Euro zurückgefallen war, haben sich die Papiere des Technologiekonzerns wieder auf den Weg nach oben gemacht. Bereits zum Handelsschluss standen wieder 135,36 Euro auf dem Kurszettel, am Donnerstag im Vormittagshandel knackte die Siemens-Aktie sogar kurz die Marke von 137 Euro. Derweil vermeldet der Konzern, dass eine Konzern-Tochter in NRW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung