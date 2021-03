Siemens-Aktie: Zukunftspakt mit Daimler!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens ist wieder auf ihrem Weg: Nachdem die Papiere des Technologiekonzerns am vergangenen Donnerstag auf bis zu 133,40 Euro zurückgefallen waren, haben sie sich seitdem wieder deutlich verbessert. Am Dienstag im frühen Handel übersprang die Siemens-Aktie sogar wieder die Marke von 140 Euro. Dass die Anleger wieder positiver gestimmt sind, könnte an einem neuen Pakt mit Daimler-Tochter Mercedes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!