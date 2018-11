Siemens-Aktie: Wochenanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In den letzten Wochen ist der Kurs der Siemens-Aktie in einem Seitwärtstrend verlaufen und notiert aktuell bei etwa 100,5 Euro. Der Kurs liegt unter der Wolke des Ichimoku und ist somit bärisch einzustufen. Die Wolke an sich ist ebenfalls short ausgerichtet und überträgt sich so auch auf die Zukunftswolke. Die Standardlinie liegt etwas über dem Kurs, was ebenfalls bärisch zu beurteilen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.