Siemens Aktie: Winkt da ein fettes Geschäft?

Daumen hoch für die Siemens-Aktie: Es ist zwar schon die kleine Ewigkeit von ein paar Tagen her, doch die Abspaltung von Siemens Energy bewerten Analysten weiterhin positiv. Das geht aus einer Aktienanalyse hervor, die das Börsenportal „aktiencheck.de“ am Montag veröffentlichte. Die Aktivitäten des Konzerns gingen demnach in die richtige Richtung.

Vertrauen in die Siemens-Aktie

Denn die Abspaltung der Energiesparte könnte demzufolge für eine ...



