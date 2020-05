Siemens Aktie: Das ist ziemlich untergegangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens befindet sich in dieser Woche auf einem langsamen Rückzug. Von ihrem Sprung auf mehr als 90 Euro am Freitag der Vorwoche waren am Dienstag zum Börsenschluss nur noch 87,86 Euro übrig. Am Mittwoch im frühen Handel fiel die Aktie zeitweilig unter die Marke von 86 Euro. Dabei hatte Siemens mit den jüngsten Quartalszahlen trotz Coronakrise überzeugt, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung