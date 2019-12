Siemens-Aktie: Was kommt noch oben drauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nach ihrem unaufhaltsam scheinenden Aufstieg seit Mitte August hat die Aktie von Siemens zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Seit ihrem Jahreshoch bei 119,60 Euro am 2. Dezember ging es zurück bis am Dienstagmittag auf nur noch 114,60 Euro. Das Plus seit ihrem Tiefststand am 15. August, als Siemens-Aktie kurzzeitig mit 84,46 Euro gehandelt wurde, beträgt allerdings noch immer rund 35 Prozent. Ob ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



