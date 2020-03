Siemens-Aktie: Warum sich nun Einstiegschancen ergeben könnten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Aktie hat kräftig an Wert verloren und notierte auch gestern auf einem niedrigen Niveau. Rein operativ läuft das Geschäft des Großkonzerns gut und auch die Strategie, die in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurde, läuft. Ist der derzeitige Kursverlust also ein Zeichen für eine Unterbewertung der Aktie? Vielleicht.

Seit dem Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 20 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung