Siemens Aktie: Vorbereitet auf die Zukunft!

2017 hatte Siemens angekündigt, am Standort Tübingen Investitionen im zweistelligen Millionenbereich zu unternehmen. In der Neckar-Stadt testet und fertigt der Konzern Getriebemotoren für den europäischen Markt. Im Rahmen der Investitionsoffensive hat Siemens jetzt eine neue Lackieranlage in Betrieb genommen, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte.

Investitionsvolumen: 3,5 Millionen Euro. Die etwa über Infrarot-Trocknung verfügende Anlage, in die sich nun der erste Getriebemotor bewegt



