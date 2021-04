Siemens-Aktie: Die Veröffentlichung der Quartalszahlen rückt näher!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie des Mischkonzerns entwickelte sich in den vergangenen 12 Monaten prächtig. Seit dem Corona-bedingten Einbruch im März 2020 auf 59,18 € konnte sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln. Der Rückgang in der vergangenen Woche um 2,1 % auf derzeit 142,5 € ist keineswegs besorgniserregend. Denn der Kurs markierte am 16. April ein Hoch bei 145,82 €, das seit über 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



