Siemens Aktie: Und das war nur der Anfang!

Die Aktie von Siemens hat sich seit Jahresbeginn ganz ordentlich entwickelt. Von 118 Euro noch Ende Dezember verbesserten sich die Papiere des Technologie-Konzerns auf aktuell knapp 125 Euro. Ein Plus von annähernd sechs Prozent in gut einer Woche kann sich durchaus sehen lassen. Neue Nachrichten gab es von Siemens in dieser Zeit nicht, die jüngste stammt vom 30. Dezember: In Berlin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



