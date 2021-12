Siemens Aktie: Super Abschluss!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Aktie hat zum Abschluss des Börsenjahres in den vergangenen fünf Handelstagen nochmal knapp drei Prozent zugelegt. Den verkürzten letzten Handelstag des Jahres beendete der Dax insgesamt 0,21 Prozent höher. Damit hat er im Jahr 2021 fast 16 Prozent zugelegt, was nicht nur das dritte Jahresplus in Folge ist. Mit Ausnahme von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, war 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



