Siemens-Aktie: Starke Zahlen, starkes Kursziel!

Exzellente Ergebnisse über alle Geschäfte hinweg! Mit diesem Titel veröffentlichte am Freitag vergangener Woche die Siemens AG ihre Quartalsdaten. Der Technologie-Konzern aus München in Feierlaune. Vorstandschef Roland Busch freute sich in der Telefon-Konferenz mit Analysten über ein weiteres herausragendes Quartal.

Die Siemens AG hat auch Grund zum Optimismus. Der Umsatz legte bereinigt um Währungs- und andere Effekte um rund 9 Prozent zu.



