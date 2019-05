Siemens Aktie: Spin-off beschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nun ist es also beschlossene Sache: Siemens will den Energiebereich abspalten. Im Rahmen der Unternehmensstrategie mit dem Namen „Vision 2020+" soll „Siemens Gas and Power" abgespaltet werden (im Rahmen eines sogenannten Spin-offs). Diese Woche teilte Siemens mit, dass der Aufsichtsrat diesem Plan zugestimmt hat. Am Mittwoch teilte Siemens dazu auch eine Personalie mit: Demnach soll Klaus Patzak der CFO der Siemens



