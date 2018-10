Siemens-Aktie: Spannung pur – ganz wichtiges Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens konnte am Montag einen sehr wichtigen Aufschlag für sich verbuchen. Der Kurs wanderte ausgehend von der 100-Euro-Marke um immerhin 1,4 % nach oben. Damit eröffnen sich nun neue Chancen, so die Meinung der Chartanalysten. Denn die Aktie hat bis zu 110 Euro aus charttechnischer Perspektive viel Platz. Dies würde einem möglichen Aufschlag in Höhe von 10 % entsprechen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.