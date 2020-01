Siemens-Aktie: Sollte man die Aktie einsammeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten wieder deutlich nach oben gearbeitet und dabei auch von den guten Zahlen zum vierten Quartal profitiert. Hierdurch ist es dem Unternehmen gelungen, seine Jahresprognose in allen Punkten zu erfüllen. Mitte Dezember stieg der Kurs bis auf 119,88 Euro an, den bei 120 Euro verlaufenden Widerstand vermochten die Anleger bislang aber noch nicht zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



