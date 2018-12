Siemens Aktie: Siemens ist nicht erfreut!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Zwischen der Berliner Wirtschaftsverwaltung und Siemens kündigt sich derzeit etwas dicke Luft an. Hintergrund ist der Industrie- und Wissenschaftscampus in Spandau, in den Siemens stolze 600 Millionen Euro investieren will. Das Projekt entsteht unter anderem in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität und soll statt Gas auf Wasserstoff als Energieversorgung setzen.

Eben diese Informationen sind aber laut Siemens vertraulich und hätten von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.