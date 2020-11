Siemens-Aktie: Siemens bekommt nicht genug!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Corona-Pandemie hat in unserer Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen. Die wirtschaftlichen Folgen bekamen selbst jene zu spüren, die sich eigentlich in einem sicheren Job wähnten. So wurden etwa zahlreiche IT-Projekte zurückgefahren, Software-Entwickler und andere Spezialisten hatten in der Folge unter Kurzarbeit zu leisten. Nicht beschweren über zu wenig Arbeit kann sich der Siemens-Konzern. Dort werden noch immer händeringend IT-Fachleute gesucht, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung