Siemens Aktie: Sanft gelandet!

Das ist doch mal gar nicht so schlecht: Wie der deutsche Technologieriese Siemens am Donnerstag bekannt gab, musste man im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) nur relativ leichte Einbußen bei Umsatz und Auftragseingang hinnehmen.

Der scheidende Konzernchef Joe Kaeser sprach jedenfalls von einer „sanften Landung". Der Umsatz verschlechterte sich zwischen April und Ende Juni um 5 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro.



