Siemens-Aktie: In Rekordzeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Aktie von Siemens fehlt aktuell ein wenig der Schwung. Am Donnerstagvormittag notierten die Papiere des Technologie-Konzerns praktisch unverändert bei rund 139 Euro. In der vergangenen Woche sah es bei einem Kurs von gut 143 Euro noch so aus, als könne die Siemens-Aktie das Jahreshoch von 145,90 Euro aus dem April angreifen. Doch selbst ein eiliger Großauftrag aus Österreich für eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung