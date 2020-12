Siemens Aktie: New York, Peking, Bangalore!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Schwäche des Gesamtmarktes ging am Freitag auch an der Aktie von Siemens nicht vorbei: Die Papiere des deutschen Technologiekonzerns verloren bis nach dem Mittag knapp weitere zwei Prozent an Wert, notierten bei zwischenzeitlich nur noch 111,36 Euro. Am Mittwoch war die Siemens-Aktie noch mit mehr als 116 Euro gehandelt worden. Selbst eine gute Nachricht zweier Konzern-Töchter konnte den Abwärtstrend ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



