Siemens-Aktie: Nachhaltiges im Untergrund!

Siemens kommt an der Börse einfach nicht in Schwung: Nach einem Einbruch im Oktober auf unter 100 Euro, waren die Papiere des Technologiekonzerns zunächst auf bis zu 137,10 Euro geklettert. Doch seit ziemlich genau einem Monat geht es mit der Siemens-Aktie tendenziell wieder abwärts. Am Freitagvormittag unterschritt sie sogar wieder die Marke von 130 Euro. Dabei hatte das Unternehmen am Vortag ...



