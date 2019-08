Siemens-Aktie: Lohnt sich hier ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie hat in den vergangenen Tagen massiv an Wert verloren. Seit dem 30. Juli büßte der DAX-Titel mehr als 12 Prozent ein und notiert aktuell auf einem neuen 3-Jahres-Tief bei 88,53 Euro. Der Kursrutsch steht dabei in direktem Zusammenhang mit den Entwicklungen im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Die Zahlen zum dritten Quartal haben zudem gezeigt, dass man in den Schlüsselmärkten mit Gegenwind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



