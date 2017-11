Siemens-Aktie: Kommt es jetzt zu einer Jahresendrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

die Siemens-Aktie hatte sich im Zuge der doch stark ausgefallenen Korrektur deutlich von ihrem bisherigen Jahreshoch entfernt. Dabei ging es bis auf 108 Euro nach unten, bevor Käufe die Aktie stabilisierten und wieder auf Kurs brachten. Inzwischen hat die Siemens-Aktie rund die Hälfte des Kursverlusts wieder aufgeholt und befindet sich nun in Lauerstellung.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Aufwärtstendenzen sind klar erkennbar!

Zuletzt wurde ein positives Signal durch die Überschreitung der 38-Wochenlinie generiert. Auch sonst sieht das aktuelle Chartbild auf Wochenbasis recht gut aus, die charttechnischen Indikatoren lassen ebenfalls noch weiter steigende Kurse zu. Zuletzt bestätigte der MACD das zuvor gebildete stochastische Kaufsignal.

Charttechnische Analyse: Kursrallye könnte nun fürs Erste etwas ins Stocken geraten!

Durch die Erholungsrallye hat die Aktie in wenigen Wochen einen großen Teil des erlittenen Kursverlustes wieder wettgemacht. In den nächsten Tagen könnte der Kurs nun etwas seitwärts verlaufen und dabei neue Kraft tanken, um dann wieder in Richtung der 135 Euro anzusteigen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.