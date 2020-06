Siemens Aktie: Keine gute Woche für die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Anfang Juni befand sich die Siemens-Aktie noch in einem intakten Aufwärtstrend und erreichte am 8. Juni bei 109,44 Euro ein neues Hoch. Es leitete eine Korrektur ein, die zur Monatsmitte fast zu einem Kontakt mit dem 50-Tagedurchschnitt führte. Der gleitende Durchschnitt konnte von den Bullen jedoch verteidigt werden.

Was nicht gelang war, den nachfolgenden Anstieg so lange und so dynamisch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung