Siemens Aktie: Keine Weltklasse – aber allemal solide!

Am 28. September soll die Siemens-Energiesparte losgelöst und separat an die Börse gebracht werden. Knapp drei Monate vor der Abspaltung hat nun die weltgrößte Ratingagentur S&P ihre erste Bonitätseinstufung zu Siemens Energy vorgelegt, wie der Mutterkonzern am Freitag mitteilte.

Siemens zeigt sich zufrieden

Demnach wurde die Energiesparte mit „BBB" bewertet und damit vier Bonitäts-Noten niedriger als die Siemens AG. Gleichzeitig hat S&P der



