Siemens Aktie: Jetzt wird es spannend

Die Siemens-Aktie konnte vor allem in der ersten Wochenhälfte einen Anstieg vollziehen und dabei die Marke von 120,00 Euro an vier Tagen kurzzeitig überwinden. Das Bewegungshoch wurde am Donnerstag bei 120,66 Euro ausgebildet. Vor dem Wochenende ließen die Anleger jedoch Vorsicht walten und nahmen einen Teil ihrer Gewinne wieder mit.

Der Wochenschlusskurs von 118,22 Euro bietet den Bullen aber auch



