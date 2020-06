Siemens Aktie: Für 2 gibt es 1!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nun ist es also klar: Der Siemens Konzern will das Energiegeschäft (= „Siemens Energy“) abspalten und dies soll im Rahmen eines sogenannten Spin-offs geschehen. Hier die Details im Überblick: Ein 55%iger Anteil von Siemens an Siemens Energy soll an die Aktionäre des Mutterkonzerns gegeben werden. Dies soll so geschehen, dass die Siemens-Aktionäre für jeweils zwei von ihnen gehaltene Siemens-Aktien eine neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



