Siemens Aktie: Florian Martens soll’s richten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens befindet sich derzeit in einer sehr schwierigen Zeit. Der Konzern musste sich noch vor wenigen Wochen heftige Kritik aufgrund eines umstrittenen Kohle-Projekts in Australien gefallen lassen, zahlreiche Umweltschützer riefen zum Boykott auf. Außerdem ist das Coronavirus natürlich ein heißes Thema. Wie mit derartigen Themen am besten an die Öffentlichkeit herangetreten werden soll, muss sich künftig Florian Martens überlegen.

Einstieg im Juni!

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung