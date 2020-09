Siemens Aktie: Es droht Gefahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie scheiterte in den letzten Augusttagen daran, einen Anstieg über die Marke von 120,00 Euro zu vollziehen. Das Bewegungshoch wurde dabei am 27. August bei 120,66 Euro ausgebildet. Auch in der letzten Woche scheiterten die Käufer an diesem Widerstand.

Nachdem am Donnerstag bei 120,32 Euro das Wochenhoch ausgebildet worden war, musste die Siemens-Aktie dem verunsicherten Gesamtmarkt Tribut zollen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung